Nuovi binari solo in autunno

CREMA (11 giugno 2020) - L’autunno scorso, Rete ferroviaria italiana aveva affidato il cantiere. Nelle previsioni, i lavori si sarebbero dovuti concludere in primavera: in programma la sostituzione completa dei binari della linea ferroviaria Cremona-Crema-Treviglio, ovvero 65 chilometri di nuove rotaie e traversine. Un’opera annunciata già nel 2018, poco dopo il disastro ferroviario di Pioltello, in cui persero la vita tre passeggere del diretto 10452 per Milano, proveniente da Cremona e Crema. Un cantiere da effettuare rigorosamente di notte, tra le 22 e le 5, quando sulla linea si ferma il quotidiano traffico di convogli passeggeri e merci. A marzo, il blocco governativo dei cantieri, dovuto all’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, ha segnato un primo stop. Sembrava che i lavori potessero riprendere il mese scorso, quando il Governo ha permesso il riavvio delle opere pubbliche, invece c’era stato un ulteriore rinvio. Nei giorni scorsi, la decisione, innanzitutto per motivi tecnico organizzativi, di non far ripartire il cantiere durante l’estate. «Se ne riparlerà a novembre» fanno sapere da Rfi, società proprietaria della linea e degli impianti: hanno preso atto dell’impossibilità dell’azienda che ha in appalto i lavori, la società romana Gcf Spa, di ricominciare a breve.

