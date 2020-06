Allarme raduno abusivo per Panda

PANDINO (11 giugno 2020) - C’è il rischio concreto di un raduno semi clandestino, dunque fuori da ogni controllo, di Panda a Pandino. L’allarme lo hanno lanciato ieri, tramite lettera aperta, gli organizzatori della kermesse che un anno fa regalò al paese il record mondiale di Fiat Panda: furono 695, provenienti da ogni parte d’Europa, gli appassionati che risposero all’appello. Quest’anno si sarebbe dovuta tenere la quarta edizione, fissata per il fine settimana del 20 e 21, ma già due mesi fa annullata per il Covid 19. A quanto pare, però, ci sarebbero «pandisti» irriducibili che, tramite un tam tam via social, avrebbero programmato di radunarsi ugualmente davanti alle mura del castello visconteo.

