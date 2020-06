Turismo, tanti visitatori dalle province limitrofe

CREMA (10 giugno 2020) - A visitare Crema in questi giorni sono soprattutto famiglie dalle province limitrofe. «Ed è proprio a questo target, questo turismo di vicinato, che in questo momento vogliamo puntare. Ci stiamo attrezzati perché l’accoglienza sia la migliore possibile. In questo particolare momento, abbiamo capito che l’esigenza è raggiungere luoghi non molto lontani da casa, a non molti chilometri di distanza, ma con la garanzia di trovare delle bellezze da scoprire, cultura e arte», spiega il presidente della Pro loco di piazza Duomo Vincenzo Cappelli. «Il bacino di utenza principale è il Milanese, insieme ai residenti nella stessa provincia di Cremona e a chi arriva dai laghi. Dopo mesi di reclusione forzata a casa, basta una gita fuori porta. La nostra bella cittadina offre tanti spunti e curiosità, per trascorrere una giornata piacevole», prosegue.

La Pro loco non sta dimenticando nemmeno la sua vocazione più internazionale, sviluppata soprattutto negli ultimi due anni e mezzo. Verrà infatti ampliata una delle principali attrattive, sviluppata quattro anni fa insieme al Rotary Cremasco San Marco: «I principali monumenti della città, tra cui molti palazzi, sono stati dotati di un Qr Code, una sorta di codice a barre digitale, che basta puntare con uno smartphone e un tablet e si collega a un sito, con informazioni storiche e artistiche sul bene visitato. Uno strumento importante e apprezzato dai turisti, ma che ora va sicuramente potenziato per due motivi — evidenzia Cappelli —: Il primo, riguarda il numero dei palazzi in città. In tutto arriveremo a coprirne 32, contro i 25 per i quali i Qr Code sono già attivi. In secondo luogo, per rendere anche questo percorso fruibile ai turisti stranieri, come gli altri pacchetti. I testi del sito legato ai Qr Code, infatti, sono solo in italiano e quindi, a volte, incomprensibili per chi arriva da altre parti del mondo. Saranno invece adeguati a tutto il resto del materiale informativo».

