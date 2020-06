Incendio doloso: due veicoli in fiamme

CASALETTO VAPRIO (8 giugno 2020) - Il dolo è quasi una certezza. Doppio incendio nell’arco di nemmeno un’ora stanotte in paese. In fiamme due veicoli: un furgone e un Ford Focus, il primo era parcheggiato davanti alla stazione ferroviaria, in piazzale Rimembranze, la seconda 100 metri più in là, in via Speranza. Gran lavoro per i vigili del fuoco di Crema, coadiuvati anche dai colleghi di Lodi, con le operazioni di spegnimento proseguite sino a notte fonda. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Vailate.

