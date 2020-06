Cubani adios, partenza all'alba

CREMA (8 giugno 2020) - Ha lasciato la città stamane all'alba la Brigata Henry Review. I 52 medici e infermieri cubani per due mesi avevano lavorato nell'ospedale da campo, in prima linea contro il Coronavirus. In base al loro protocollo sanitario, dopo il saluto ufficiale di sabato 23 maggio, erano stati sottoposti a tampone, negativo per tutti. Poi, hanno osservato comunque 15 giorni di quarantena. «Con la protezione civile - ha spiegato il sindaco Stefania Bonaldi - li abbiamo salutati e ringraziati ancora e poi accompagnati per un pezzo di strada, fino all'imbocco della Tangenziale est esterna milanese da dove hanno proseguito il viaggio verso Malpensa scortati dalla protezione civile regionale. Siamo saliti su entrambi i pullman con una bandiera di Cuba e un'ultima volta, con gli occhi un po' lucidi per la commozione, abbiamo voluto dire loro 'Gracias de todo, viva Cuba!' e loro in coro ci hanno risposto 'Viva Italia'».

