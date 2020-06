Crema, plateatico dei bar allargato: 'Per noi disabili è un intralcio'

CREMA (8 giugno 2020) - Una mail, inviata al sindaco di Crema Stefania Bonaldi e al sindaco di Casaletto Ceredano, Aldo Casorati, in qualità di presidente dell’Area omogenea, affinché si renda interprete del problema presso tutti i primi cittadini del Cremasco. Con questo mezzo, il comitato Crema Zero Barriere ha sollecitato una particolare attenzione alle necessità delle persone con disabilità nella concessione dei plateatici. Come noto, in città e nel circondario, nei giorni scorsi sono stati concessi decine e decine di spazi all’aperto che negli anni precedenti non c’erano mai stati. Oltre a chi già l’aveva e ha potuto allargarlo, ne sono stati autorizzati molti altri anche su marciapiedi o spazi angusti. «Siamo consapevoli del momento particolare dovuto alla pandemia e alla relativa esigenza di rispettare distanze e, nel contempo, incentivare l’economia – afferma Cristina Piacentini, portavoce del comitato – che giustificano un ampliamento nella concessione dei plateatici agli esercizi pubblici e di ristorazione. Tuttavia, ciò non deve precludere o fortemente limitare la fruibilità degli spazi, soprattutto dei marciapiedi, alle persone con disabilità visiva, che perdono la loro guida naturale e a quelle con disabilità motoria, in particolare a chi si muove su carrozzina». Già, perché il proliferare di tavolini e sedie all’aperto ha finito per restringere molti spazi, nei quali i disabili faticano a muoversi.

