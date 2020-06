Festino al laghetto dei Riflessi: bevono e abbandonano rifiuti

RICENGO (7 giugno 2020) - La scorsa settimana, il presidente del Parco del Serio, Basilio Monaci, aveva lamentato il ritorno, con l’avvio della bella stagione, degli episodi di inciviltà che si compiono nelle aree attrezzate della zona protetta. In particolare, si era soffermato sul laghetto dei Riflessi (reso celebre dal film di Guadagnino), dove gli atti vandalici e l’abbandono dei rifiuti si affiancavano al fatto che c'è ancora chi, nonostante i divieti, insiste nel fare il bagno. Nonostante i richiami e gli avvertimenti, stamattina lo spettacolo che è apparso agli occhi del sindaco Feruccio Romanenghi, durante il suo solito giro di ispezione, è stato sconfortante. I resti di un festino, molto probabilmente avvenuto in orario serale, erano ancora ben visibili. Sui tavoli e sulle panche in legno dell’area per pic nic, ma anche attorno ad essi, c'erano una ventina di bicchieri di plastica ancora mezzi pieni, bottiglie di birra e di superalcolici, una brocca di vetro, bottiglie di plastica, sacchetti di patatine mezzi rovesciati per terra, oltre a contenitori in tetrapack e cartoni sparsi. «Si tratta di una banda di ragazzi, gli stessi probabilmente che il 2 giugno erano stati visti fare il bagno nel laghetto. Pare siano soliti arrivare verso sera. Mangiano, bevono alcolici e poi, mezzi ubriachi, fanno il bagno, inconsapevoli del rischio che corrono. Su Instagram circola un video in cui si vedono ragazzi e ragazze, con i tavoli stracolmi di cibo e bevande e auto parcheggiate in zona vietata».

