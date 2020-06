Farmacie: cambio di strategia

CREMA (7 giugno 2020) - Diverse slide accompagnate da una corposa relazione per presentare - in consiglio comunale — il bilancio di previsione 2020 dell’Afm, l’Azienda farmaceutica municipalizzata cremasca. Numeri - riassunti nel grafico - ancora positivi, ma in flessione a dimostrazione che il mercato è in continua e progressiva evoluzione: il dato da prendere in considerazione è quanto realizzato nel 2019 confrontandolo con il 2018. Per il 2020 siamo ancora a livello di previsione. Agostino Guerci, presidente del Cda dell’Afm, non lo nasconde e annuncia nuove strategie. «Ci sono stati dei cambiamenti, anche a Crema dove c’è una farmacia in più. Abbiamo quindi assistito a una ridistribuzione con qualche conseguenza, che abbiamo avvertito. Già attiva la rete con altre tre aziende speciali e in previsione c’è l’acquisizione di nuovi punti vendita da gestire. Il mercato è cambiato, anche a Crema»».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO