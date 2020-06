Rifiuti, quattro multati per importi superiori a 300 euro

SPINO D’ADDA (7 giugno 2020) - Quattro sanzioni per importi superiori a 300 euro l’una, per altrettanti incivili individuati dalla polizia locale spinese e ritenuti responsabili di abbandono rifiuti lungo l’Adda. Si tratta del primo bilancio delle attività estive di prevenzione e repressione dei comportamenti incivili e non in linea con le normative, messe in atto dal Comune. Da circa un mese, in coincidenza con fine del lockdown e dunque con il ripopolarsi delle spiagge e dei sentieri lungo l’Adda, i vigili guidati dal comandante Gaetano Papagni hanno intensificato le uscite sulla sponda de fiume.

