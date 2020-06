Crema, dal 18 riprendono i ricoveri: Ospedale verso la normalità

CREMA (6 giugno 2020) - Come ripartirà l’ospedale di Crema, dopo l’emergenza Covid 19? Lo hanno chiarito, nei giorni scorsi, i vertici dell’Azienda socio sanitaria territoriale, in particolare il direttore generale Germano Pellegata. Le due principali novità riguarderanno la ripresa dei ricoveri programmati nei reparti per adulti (la pediatria non si era mai fermata) e quelli riabilitativi. Nel primo caso si comincerà da mercoledì 18, con precedenza a chi aveva già programmato l’inverno scorso interventi e esami che richiedono la degenza, poi interrotti per l’emergenza. Per i pazienti che necessitano di una riabilitazione, in particolare a livello cardiologico, neuromotoria e respiratorio, ci sarà posto da mercoledì 25.

