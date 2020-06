Rapina in una villetta, ferito l'anziano proprietario

CREMA (5 giugno 2020) - Colpo in una villetta questa mattina poco prima delle 11 a Ombriano. Due uomini mascherati si sono introdotti nell'abitazione di un 87enne situata in via della Chiesa. Oltre a un grande spavento, l'anziano è rimasto lievemente ferito. Il bottino è in fase di definizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO