Gestione piscina comunale, prove d'intesa

CREMA (5 giugno 2020) - Prove di intesa tra l’amministrazione comunale e i vertici di Sport Management. Il sindaco Stefania Bonaldi e la società veronese che ha in gestione il centro natatorio comunale di via Indipendenza, sono tornati a parlarsi ieri mattina. Come noto, una decina di giorni fa il gestore aveva manifestato al Comune le proprie difficoltà a proseguire, a causa dei tre mesi di stop dovuti alla pandemia da Covid 19, ed ha avanzato alcune richieste di agevolazioni di carattere economico. La giunta ne ha discusso e ieri ha formulato la propria proposta. «Stiamo provando ad avvicinare le distanze – ha commentato il sindaco – tra le due posizioni. Conto di avere novità, che mi augurio possano essere positive, nel giro di qualche giorno. Attendiamo la risposta di Sport Management».

