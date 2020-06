A Milano in meno tempo. Lo studio con nuove idee

CREMA (2 giugno 2020) - Qualcosa si muove sul fronte del miglioramento e soprattutto della velocizzazione del trasporto pubblico tra Crema e Milano, sfruttando l’asse della Paullese. Nei giorni scorsi il Comune ha stanziato 8 mila euro per finanziare uno studio promosso da Città metropolitana milanese che punta a trovare la migliore soluzione, sia dal punto di vista della fattibilità, sia da quello economico, tra i vari progetti e ipotesi circolati in questi decenni: dal faraonico prolungamento della linea tre della metropolitana sino a Paullo (sei stazioni, maxi area di interscambio ferro-gomma e costo 800 milioni di euro) al sistema di navette veloci (bus rapid transit) sino alla metrotranvia leggera. L’intenzione di Città metropolitana è quella di mettere un punto e fare ordine, aggiornando progetti e costi così da avere una base di partenza condivisa con tutti i Comuni dell’asta. Spesa circa 260 mila euro, dunque anche Crema dà il suo contributo. Una scelta fatta due anni fa: ora i fondi sono stati stanziati, in quanto l’ente milanese ha comunicato alcune settimane fa di aver ultimato lo studio: ora andrà presen

tato, innanzitutto ai sindaci e poi ai cittadini.