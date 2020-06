CREMA (2 giugno 2020) - Si è svolto verso mezzogiorno il Flash Mob della Lega in piazza Winifred Terni De Gregory a Crema. Circa 50 i partecipanti - distanziati come da normativa vigente, con ingressi contingentati e regolati in accordo con la questura - hanno manifestato con dei cartelli per dare voce alle richieste del territorio e delle attività economiche. Alla manifestazione hanno aderito anche Forza Italia e Fratelli d’Italia.

“Siamo piazza per dar voce a chi finora è rimasto inascoltato dal Governo” dichiara la parlamentare cremasca Claudia Gobbato presente alla manifestazione. “Famiglie e le imprese non vivono di spot governativi, spot che non sono mancati nella fase sanitaria del Coronavirus, spot che ora, nella fase di sofferenza economica, si infrangono sulla cruda realtà di un governo incapace di guidare il paese, concentrato nei litigi interni su provvedimenti ideologici mentre i nostri cittadini soffrono e chiedono misure urgenti”.

Dello stesso tono anche il commissario provinciale Rebecca Frassini: “Le misure contenute nel DL Rilancio sono insufficienti. Siamo oggi in piazza per alzare il grido del commercio e delle categorie economiche. Servono provvedimenti di ampio respiro, semplificazioni. Interventi strutturali basati soprattutto sulla detassazione. Chi non lavora non può riuscire a pagare, serve un intervento immediato, nel mese di giugno ci sono tantissime scadenze da onorare per le imprese.”

La manifestazione si è svolta con ordine anche grazie alla presenza di diversi militanti della Lega impegnati nella gestione e organizzazione dei flussi di partecipanti.

