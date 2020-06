Coronavirus, plateatico gratuito a Crema: autorizzati 50 ampliamenti

CREMA (2 giugno 2020) - Plateatici gratis come se piovessero. Fioccano le richieste da parte di bar e ristoranti della città per poter ampliare a costo zero gli abituali spazi all’aperto utilizzati per i dehors nelle scorse estati. La possibilità di presentare le domande è ancora aperta: sono 50 quelle approvate, altre 15 sono in fase di valutazione. Numeri altissimi, ma che non devono stupire: incidono la necessità di ospitare soprattutto clienti seduti, obbligatoria nella fascia serale, quando è in vigore l’ordinanza che vieta la vendita di bevande da asporto, e le distanze di sicurezza di almeno un metro tra un tavolino e l’altro.

«Stiamo facendo il possibile per agevolare la ripresa non solo degli esercizi pubblici, ma anche dei negozi, con varie iniziative — spiega l’assessore comunale al Commercio Matteo Gramignoli —: l’ampliamento gratuito del plateatico è una di quelle».

