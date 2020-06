Impianti sportivi, via libera ai lavori al velodromo

CREMA (2 giugno 2020) - «Dopo essere stato approvato dalla Federazione ciclistica italiana, il progetto esecutivo del recupero conservativo del velodromo Pierino Baffi ha ricevuto parere favorevole anche da parte della società Sport e Salute (ex Coni servizi, Ndr) e della Soprintendenza ai beni architettonici. A questo punto, non ci sono più ostacoli per dare avvio alla gara d’appalto». A dichiararlo è Walter Della Frera, consigliere comunale con delega allo Sport, che da anni segue l’iter di recupero dell’impianto di via IV Novembre. L’ok da parte della Soprintendenza non era affatto scontato, anche perché era stato l’ente, una decina d’anni fa, a porre sul velodromo un vincolo di carattere storico, impedendo che diventasse teatro di un vasto investimento immobiliare a carattere residenziale. Ora che tutti i soggetti coinvolti hanno approvato il progetto redatto dall’ufficio tecnico comunale, si attende un’accelerazione, considerato che il costo della ristrutturazione, di un milione e 832 mila euro, è già interamente coperto dal contributo a fondo perduto ottenuto attraverso il bando nazionale Sport e Periferie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO