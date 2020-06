Picchiata e minacciata per anni di fronte al figlioletto disabile

CREMA (1 giugno 2020) - Sei anni di maltrattamenti, la gran parte dei quali di fronte al figlioletto affetto da una grave disabilità e interrotti solo dalla denuncia, sporta nel gennaio scorso alla caserma dei carabinieri. Approderà in aula di giustizia e più precisamente davanti al giudice del Tribunale di Cremona Maria Stella Leone la lunga scia di botte, insulti e minacce, che ha avuto per teatro un paese della cintura cittadina e toccato il suo apice quando la vittima, una casalinga oggi 33enne, venne spinta giù dall’auto in movimento. Lui, il convivente nel frattempo allontanato dalla casa in cui si consumava il dramma famigliare, a metà mese sarà chiamato a rispondere degli episodi, tra i quali rientrano pure i 30 giorni di prognosi, per la frattura scomposta di una mano, provocata alla compagna dalla quale, nel 2016, aveva avuto un bimbo, come detto segnato da una seria patologia cerebrale. Si tratta di un operaio di origine albanese di 34 anni, negli ultimi tempi trasferitosi fuori regione e nei cui confronti la Procura della Repubblica ha deciso di procedere con il rito immediato. Insomma, una strada accorciata per giungere al dibattimento. E ciò — assicura il legale che assiste la donna, l’avvocato Mimma Aiello — «alla luce dell’evidenza dell’intero quadro probatorio».

