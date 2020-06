Gli alberi e le siepi invadono le piste ciclabili

PANDINO (1 giugno 2020) - Fioccano le segnalazioni, con relative lamentele, per la vegetazione fuori controllo lungo marciapiede e piste ciclopedonali del paese. E la richiesta è di maggiori controlli da parte della polizia locale: per il regolamento comunale i proprietari di giardini che non provvedono a potare alberi e cespugli che invadono la pubblica via vanno incontro a sanzioni. Il problema non è una novità di questa primavera, ma nelle ultime settimane, complice la ritrovata libertà post lockdown e dunque il gran numero di persone che si riversa sui percorsi ciclopedonali, c’è una maggior percezione dei disagi che la vegetazione incontrollata comporta. Gli esempi sono molteplici, uno dei più eclatanti è senz’altro lungo via Roggetto, la strada che collega l’area residenziale a nord del paese con il centro sportivo e natatorio comunale Blu Pandino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO