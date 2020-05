Fogne da rifare: «Costretti a chiudere la Bergamina 2 mesi»

DOVERA (31 maggio 2020) - Si va verso la chiusura totale della provinciale Bergamina, nel tratto che taglia in due il centro del paese (nella foto). Mancano ancora le date, ma lo stop, che durerà almeno due mesi, caratterizzando dunque buona parte dell’estate, dovrebbe cominciare dopo metà giugno. Lo hanno previsto Comune, Provincia e Padania acque, proprio per lasciare spazio ai lavori di rifacimento delle fognature del paese in capo alla società che gestisce la rete idrica. Lo stesso sindaco Mirko Signoroni, che è anche presidente Provinciale, ha confermato lo stop alla circolazione. «Per un paio di mesi, eccetto i residenti, il traffico sulla Bergamina sarà interrotto. Non ci sono alternative e nemmeno possibilità di percorsi secondari in paese. I mezzi pesanti non potrebbero transitare in vie residenziali». La principale arteria che collega il nord del Cremasco con il Lodigiano, sull’asse tra la Bassa bergamasca e la città sull’Adda, è una delle strade più trafficate del territorio, percorsa ogni giorno da migliaia fra auto e camion.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO