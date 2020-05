Case popolari, morosità: il recupero funziona

CREMA (31 maggio 2020) - Comune e Aler hanno recuperato 140 mila euro di affitti non pagati da inquilini delle 350 case popolari della città. L’azione messa in campo l’anno scorso, e che sta proseguendo quest’anno, sta dunque dando i suoi frutti. Dopo una continua escalation dei canoni non versati (nel 2017 la somma accumulata nel corso degli anni aveva raggiunto i 580 mila euro, nel 2018 addirittura superato i 600 mila), il dato 2019 è confortante: gli affitti non pagati sono scesi a 460 mila euro. Lo certifica il rendiconto dell’Azienda lombarda per l’edilizia residenziale, approvato nei giorni scorsi dalla giunta prima del passaggio in consiglio comunale. La somma rimane comunque pesante, ma è cominciata una decisa inversione di tendenza. Il vicesindaco e assessore al Welfare e Case popolari Michele Gennuso, conferma la bontà della strada intrapresa.

