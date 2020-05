Attraversa la strada, investito pedone 86enne: non è grave

CREMA (29 maggio 2020) - Investimento stasera alle 19 in piazzale delle Rimembranze. Ferito un anziano pedone 86enne che stava attraversando la strada all'altezza del rondò che porta sul ponte di via Cadorna e in via IV Novembre. Ad urtarlo una donna al volante di una Fiat Panda. Sul posto la polizia e i soccorritori del 118.

