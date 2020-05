Cappelletta, è addio al recupero: non ci sono soldi

RIVOLTA D’ADDA (30 maggio 2020) - Addio speranze di recupero per un luogo storico di Rivolta d’Adda. Se prima, pur essendo in cattive condizioni, era tutto sommato ancora presentabile, da qualche mese a questa parte la cappelletta della «Regina Pacis», tempietto del 1700 situato sulla vecchia strada per Cassano, è quasi del tutto invasa dalla vegetazione. Ortiche, erbacce, rovi e quant’altro la rendono praticamente irriconoscibile.

Eppure nei decenni passati è stata un luogo di devozione piuttosto frequentato; niente a che vedere con il rudere che è oggi, pieno di crepe che si allargano ogni giorno di più. La recinzione di cantiere in ferro ed in plastica (avvolta dal fogliame) che ne impedisce l’accesso per motivi di sicurezza essendo la struttura pericolante, appare come il simbolo della resa. Alza bandiera bianca anche la Pro loco, associazione che puntava alla sua riqualificazione avendo nel proprio statuto la mission di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico locale.

