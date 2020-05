Crema Fase 2: Lungo Serio, ordinanza anti schiamazzi

CREMA (29 maggio 2020) - I residenti di via IV Novembre, in particolare chi abita nei condomini che si affacciano sull'argine del fiume Serio, hanno presentato un esposto in Comune per chiedere immediati provvedimenti contro schiamazzi, vandalismi e caos notturno nell'area fitness a fianco della passerella ciclo pedonale Bettinelli. La risposta dell'ente di piazza Duomo non si è fatta attendere. Il sindaco Stefania Bonaldi ha firmato un'ordinanza: dal 2 giugno sino a fine ottobre, sarà vietato fermarsi nella zona, da mezzanotte alle 6. Il provvedimento ricalca quanto già attuato negli anni scorsi per cercare di mettere un freno all'inciviltà. Dalla prossima settimana, scatteranno i controlli di polizia locale e delle altre forze dell'ordine. Per chi sarà sorpreso nella zona in orario notturno la multa sarà di 50 euro.

