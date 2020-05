Coronavirus, giro di vite a Crema: niente bevande in strada

CREMA (28 maggio 2020) - È giro di vite sulla movida. Nel primo fine settimana coi locali aperti e in particolare nella serata di venerdì, il cosiddetto «distanziamento sociale» non ha del resto rappresentato la regola di fronte agli ingressi di pub e bar, nonostante gli sforzi dei gestori per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza.

Tanto, da convincere il sindaco Stefania Bonaldi ad emettere un’ordinanza ad hoc. Da oggi e sino al 15 giugno, tra le 20 e le 6 del mattino, non sarà possibile «consumare bevande su suolo pubblico o private ad uso pubblico, in un contesto di assembramento di persone». E il provvedimento, il cui testo è stato predisposto dal comandante della Polizia locale Giuliano Semeraro, non fa riferimento si soli alcolici, ma bensì a drink di qualsiasi tipo. E sempre fino alle 6, ma nello specifico dalle 21,30, è vietata la vendita di birre, cocktail e simili da asporto. Una proibizione, quest’ultima, non limitata ai locali, ma estesa a «tutti gli esercizi commerciali, le grandi e medie strutture, i distributori automatici». «Ai pubblici esercizi — è inoltre precisato nel provvedimento — viene fatto divieto di vendita per asporto di bevande anche analcoliche, sempre dalle 21,30 alle 6». «In questa fascia oraria — sottolineano dal palazzo comunale — la consumazione è consentita solo all’interno degli esercizi e all’esterno, nei esclusivamente nei perimetri di plateatico con servizio al tavolo». Il tutto, ribadendo l’obbligo dei gestori di garantire il «distanziamento sociale all’interno delle aree pubbliche in concessione». E sottolineando come sia «fortemente raccomandato di perimetrare l’area del plateatico, regolando al meglio gli accessi».

In caso di violazione, la sanzione è di 333 euro per chi consumi al di fuori dei plateatici; analoga cifra per i gestori che vendano bevande da asporto dopo l’orario stabilito.