Il capannone diventa una casa per le rondini

AGNADELLO (29 maggio 2020) - Da marzo a settembre diventa casa loro ed i veri proprietari ne sono piuttosto felici. Entrare nel capannone-magazzino della ditta Saccomandi e vedere le decine di rondini che compiono voli pirotecnici oppure che si posano sui nidi per nutrire i loro piccoli è uno spettacolo che i titolari della storica attività commerciale insediata lungo l’ex statale Bergamina non vogliono perdersi per nessuna ragione al mondo. «Le rondini arrivano qui da noi ogni anno– spiega Vincenzo Leccese, marito della titolare della Saccomandi -, da almeno quarant’anni, mi dicono. Ormai le abbiamo adottate, sono un elemento indispensabile per noi. Guai se non ci fossero più. Per questo lasciamo volutamente aperto il tendone del capannone di modo che possano entrare ed uscire come vogliono, sia nel magazzino che nel soppalco. Le rondini – prosegue Leccese - arrivano a fine marzo e se ne vanno a fine estate all’improvviso, da un giorno all’altro; non le vediamo più fino alla primavera dell’anno successivo». Nel capannone ci sono una ventina di nidi, tutti pieni di piccoli che vengono nutriti dalle mamme.

