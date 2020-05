Viabilità, si paga la sosta e nella Ztl varchi attivati

CREMA (28 maggio 2020) - Da mercoledì 3 giugno si torna alla normalità, ovvero - per quanto riguarda la sosta - si torna a pagare negli stalli contrassegnati dalle strisce blu e a dover esporre il disco orario nei parcheggi dove è previsto. L’ordinanza del 15 maggio che prorogava la sospensione di queste regole scade lunedì, ma complice la festa la festività del 2 giugno, il ritorno all’antico scatterà, con relative sanzioni per gli inosservanti, da mercoledì appunto. E da quel giorno, e qui entriamo nel capitolo nuova Ztl, saranno attivi anche i varchi elettronici (forniti di telecamere) che ne regolano gli accessi. Tradotto significa che la polizia locale potrà multare chi viola il perimetro interdetto al traffico. Lo farà attraverso il software di riconoscimento delle targhe. Fino ad ora le telecamere hanno sì immortalato le targhe, ma non sono stati presi provvedimenti. Dalla prossima settimana la musica cambia.

