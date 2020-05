Violenza sulle donne, più 16% di casi

CREMA (29 maggio 2020) - Aumenta ancora il numero di cremasche che chiedono aiuto al centro gestito dall’Associazione donne contro la violenza, in quanto vittime di abusi di natura fisica e sessuale, ma anche economica e psicologica. Ieri l’associazione guidata dal presidente Lucia Gravaghi, ha reso noti i dati relativi all’attività di assitenza e sostegno portata avanti l’anno scorso. Nella sede di via Mercato sono state accolte 105 donne, dato in aumento del 16,6% rispetto all’anno precedente (quando i casi erano stati 90). Dei 105 percorsi di assistenza, 45 erano situazioni già seguite nel 2018 (alcune anche negli anni precedenti), mentre 60 sono stati i nuovi casi. Le telefonate con le donne in carico sono state 165 e i colloqui di accoglienza 502 (il 69% del lavoro).

