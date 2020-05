Raid, armato di sega devasta il frutteto della Casearia

PANDINO (28 maggio 2020) - Uno scempio, che ha rovinato tutti gli alberi del frutteto recintato della scuola Casearia. Un atto di inciviltà non certo frutto di un’azione estemporanea, ma un raid organizzato. I rami delle piante sono stati mutilati utilizzando probabilmente una sega manuale e altri attrezzi, segno evidente di premeditazione. A scoprire il disastro il direttore Andrea Alquati e il docente responsabile Davide De Carli. Stamattina hanno sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Pandino. «Ovviamente contro ignoti, anche se qualche idea su chi possa essere stato ce la siamo fatta» ha ammesso Alquati. Mancano, però, prove circostanziate. Purtroppo, non funziona la telecamera del Comune che inquadra la zona del frutteto, situata tra la Casearia, il convitto e il parcheggio utilizzato dai mezzi comunali che si trova dietro alle ex medie.

