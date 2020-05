Ecco il costo della pandemia, sono stati spesi 477 mila euro

CREMA (28 maggio 2020) - Il grande cuore dei cremaschi, sintetizzato nei numeri. Nei giorni scorsi, l’assessore al Bilancio Cinzia Fontana ha fornito i dati sulle donazioni in denaro – ci sono poi state quelle che si sono concretizzate in beni di prima necessità, mascherine, visiere e altri dispositivi di protezione e alimenti non deperibili – effettuate in favore del Comune nei tre mesi della pandemia: «I fondi raccolti sono stati oggetto di una delibera di giunta approvata il mese scorso (e ratificata lunedì, nell’ultimo consiglio comunale, ndr) – ha spiegato Fontana –: avevamo proceduto con la massima urgenza, derivante dall’emergenza Coronavirus. La variazione ammonta complessivamente a 477.800 euro. Ciò che è entrato nelle casse pubbliche, è stato subito speso. La voce più consistente è rappresentata dalla somma di 182.835 euro, determinata dal fondo di solidarietà alimentare del governo». Un contributo che il mese scorso il Comune aveva impegnato per fornire buoni spesa alle famiglie bisognose residenti in città.

