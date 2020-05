Bomi Group, Logifarma diventa parte del Gruppo

SPINO D'ADDA (27 maggio 2020) - Bomi Group, azienda leader nel campo della logistica integrata a servizio del settore Healthcare, annuncia l’acquisizione di Logifarma, storica società italiana specializzata in logistica farmaceutica. Logifarma nasce nel 1997 a Pomezia, a 25 km dalla Capitale, nel cuore di un polo farmaceutico di eccellenza a livello europeo. A oggi l’azienda è uno dei punti di riferimento italiani nella logistica del settore farma con più di 30 clienti riconosciuti a livello internazionale. I 5.000 mq di magazzino sono destinati allo stoccaggio di prodotti a temperatura controllata +15/+25°C e +2/+8°C, questi ultimi in una cella dedicata di 400 mq. Oltre alle attività di deposito e distribuzione, Logifarma offre i servizi di trasporto primario, di gestione in-house per la produzione, e dispone di una officina farmaceutica di 300 mq dove si svolge la rilavorazione di qualunque tipologia di farmaco o integratore alimentare. Logifarma è titolare inoltre delle autorizzazioni AIFA per lo stoccaggio API, importazione di medicinali e confezionamento di farmaci sperimentali. Bomi prosegue così il proprio consolidamento nel settore farmaceutico, rafforzando la propria presenza in un territorio importante e strategico come il polo di Pomezia e offrendo ai propri clienti la massima flessibilità di gestione strategica degli stock.

“Siamo onorati di potere accogliere Logifarma nel nostro Gruppo. Questa operazione realizza un nuovo e importante passo verso il nostro sviluppo nel settore farmaceutico – commenta Marco Ruini, CEO di Bomi Group - e conferma il nostro impegno nel fornire ai clienti un servizio dedicato al settore healthcare e radicato nelle eccellenze locali, che si rafforzano in un Gruppo multinazionale”. “Con questa operazione si aggiunge un altro tassello importante per la crescita del Gruppo. Siamo certi che queste sinergie porteranno grandi risultati per entrambi” commenta Stefano Camurri, Head of Southern Europe di Bomi Group. “Siamo orgogliosi di entrare a far parte di un gruppo solido e internazionale come Bomi”, ha commentato Giuseppe Paradisi, CEO di Logifarma. “Con questo passaggio Logifarma aggiunge un grande potenziale di sviluppo e amplia i suoi orizzonti futuri”.

