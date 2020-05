Scooter contro auto, gravissimo un 48enne

QUINTANO (27 maggio 2020) - Incidente gravissimo intorno alle 23 di ieri nel territorio di Quintano sulla strada principale per Vailate. Lo scontro ha coinvolto uno scooter e una Golf guidata da una donna di 32 anni di Madignano rimasta ferita e condotta in codice verde all'ospedale di Crema. Ma le conseguenze più gravi le ha riportate il 48enne di Casaletto Vaprio in sella alla sua moto. Per l'uomo si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso proveniente da Brescia che l'ha trasportato agli Spedali Civili della città. Le sue condizioni sarebbero gravissime.

