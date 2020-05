Settanta giorni all’inferno: «L’amore salva»

PIERANICA (27 aprile 2020) - Due mesi e mezzo nell’inferno del Coronavirus. Poi il ritorno e la ferma convinzione che a salvarlo da questa esperienza terribile sia stato soprattutto l’amore. La storia di Angelo Mazzoleri, 72enne di Pieranica, è il racconto di un cremasco che ce l’ha fatta, che ha sconfitto il Covid-19, dopo una lunghissima battaglia. «Esattamente 70 giorni di ricovero, cambiando tre ospedali. Per quasi tutto il tempo della degenza sono stato intubato o comunque in condizioni così gravi da essere incosciente. I ricordi nitidi sono solo quelli dell’ultimo periodo. Ma da questo inferno, mi ha salvato l’amore. Quello più da vicino, di tutto il personale sanitario, che con professionalità ed eccezionale generosità mi ha seguito passo dopo passo. E, anche se da lontano per via delle restrizioni, l’amore e l’energia positiva che la mia famiglia, gli amici e chi mi vuol bene mi ha trasmesso».

