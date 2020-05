I cubani restano in quarantena

CREMA (27 maggio 2020) - «Due settimane di quarantena e tampone per tutti, come previsto dalle normative internazionali per chi deve viaggiare». Lo ha spiegato Carlos Ricardo Pérez Diaz, responsabile della delegazione di medici e infermieri cubani. Per la Brigata non è dunque in programma un rapido rientro in patria. Se ne parlerà a giugno, sempre che i 52 membri risultino tutti negativi al Covid 19. Di fatto, dunque, in questi giorni vivono da reclusi, sempre ospitati per metà dalla diocesi negli alloggi del centro di spiritualità di via Medaglie d’Oro e il resto all’hotel Ponte di Rialto. Il loro disimpegno dal lavoro all’ospedale da campo risale alla fine della scorsa settimana. Poi la cerimonia di commiato in piazza Duomo. La Brigata è a Crema da oltre due mesi, sbarcata per volere del governo cubano per dare una mano all’Italia nel momento peggiore dell’emergenza Coronavirus, quando si contavano ogni giorno centinaia di morti e migliaia di contagi e l’ospedale Maggiore era sull’orlo del collasso.

Per sottolineare il legame nato in questi mesi, sono nate numerose iniziative solidali per aiutare i cubani in patria. Tra queste la raccolta fondi in favore dell’ospedale pediatrico. Queste le modalità per donare:

IBAN : IT 74 Q 05034 56841000000638937 Intestato a Comune di Crema presso il banco BPM, con causale: Solidarietà Cuba.

Sono state anche prodotte delle t-shirt «Amigos per toda la vita» grazie alle società sportive Crema volley e Virtus Crema con partner operativo dello Sport team Crema. Anche la vendita di queste magliette servirà a finanziare l’ospedale pediatrico Juan Manuel Marquez, nella provincia dell’Avana. Possono essere prenotate scrivendo all’indirizzo di posta elettronica alessandro@sportteamcrema.com indicando taglia e colore scelti, al costo di 10 euro messe in vendita sempre con lo stesso scopo. Infine, in città è nata una sede dell’associazione Italia-Cuba, impegnata da anni nel sostenere l’amicizia tra i due Stati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO