Vandali in azione, bucate le ruote del pickup del Comune

VAILATE (26 maggio 2020) - Bucate tutte e quattro le gomme del pickup del Comune, una Dacia Logan di colore bianco. Il sindaco Paolo Palladini se n'è servito lunedì pomeriggio per accompagnare a casa un cittadino disabile parcheggiando il mezzo in questione accanto all'abitazione dell'uomo, fuori dagli stalli di sosta ma solo per il tempo necessario ad entrare in casa di questa persona e salutare i famigliari. Pochi minuti che sono bastati a qualcuno per compiere il vandalismo bucando le gomme del pickup, che ora si trova in un'autofficina di Vailate per la riparazione. Unanime la condanna per questo gesto, che non era mai capitato prima e che appare ancora più brutto visto il delicato periodo in cui ci troviamo a causa della pandemia. Il sindaco ha sporto stamattina denuncia contro ignoti presso la stazione dei carabinieri di Vailate.

