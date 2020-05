Un’opera ricorda il giudice Falcone

CREMA (26 maggio 2020) - Non solo il ricordo della strage di Capaci, organizzato nei giorni scorsi. La consulta comunale dei giovani, nell’ambito della terza edizione di «57 giorni, strade di legalità», ha deciso di lasciare un segno concreto in memoria del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo, dei tre uomini della scorta e delle altre vittime della mafia. Nel fine settimana, oltre alla deposizione di una corona di fiori sotto l’ulivo di Largo Falcone e Borsellino, è stato posizionato il primo di tre pannelli che alla fine costituiranno una immagine che rimarrà per sempre nella piazza dedicata ai due giudici. L’autore è Anna Lopopolo, artista locale che ha offerto al Comune quest’opera composita che riporta il famoso motto di Falcone: «Gli uomini passano, le idee restano». La trentenne è diplomata al liceo artistico Munari e laureata all’Accademia di Belle arti di Brera. «Gli altri due pannelli saranno posizionati rispettivamente il 15 giugno e il 10 luglio, date in cui i ragazzi e le ragazze della consulta realizzeranno una serie di interviste/testimonianze sui loro canali social – chiarisce Michele Gennuso, vicesindaco e assessore alle Politiche giovanili del Comune –: nei medesimi spazi virtuali saranno postate pillole di legalità ovvero brevi messaggi quotidiani. Lancio un appello ai cremaschi: ognuno si senta in dovere di coltivare il proprio terreno personale per far attecchire, crescere e sviluppare questi semi». Anche il presidente della consulta Mario Alessio Benelli sottolinea l’importanza di un impegno unitario contro Cosa Nostra.

