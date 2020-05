Crema, addio all'ospedale da campo. Il ministro Guerini incontra i militari

CREMA (25 maggio 2020) - Un altro grazie da parte dei cremaschi. Dopo il saluto di sabato in piazza Duomo alla Brigata Henry Reeve di medici e infermieri cubani, oggi toccherà alla cerimonia dedicata ai soldati dell’Esercito, in programma nella tarda mattinata odierna nel parcheggio dell’ospedale da campo. Dopo le 11, attese tutte le autorità locali e provinciali e il ministro della Difesa, il lodigiano Lorenzo Guerini. I militari, circa 35, erano arrivati a Crema a metà di marzo. Da allora si sono occupati di tutta la parte tecnica e logistica dell’ospedale da campo, allestito in pochi giorni – il periodo più drammatico dell’emergenza Covid 19 - dal reparto sanità. Nelle ultime settimane si sono occupati anche di presidiare il parco Bonaldi, uno dei quattro spazi verdi riaperti al pubblico dal Comune dopo il lockdown (gli altri sono quelli delle vie Desti e Braguti (gestito dagli Alpini) e il Campo di Marte). Sempre oggi cominceranno le operazioni di smontaggio dell’ospedale da campo ospitato nel parcheggio davanti all’ingresso carraio del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Da metà marzo i militari hanno alloggiato nell’ex tribunale, da dove si sono occupati di tutta la parte tecnica. Un lavoro dietro le quinte ma indispensabile, prezioso quasi quanto l’impegno di medici e infermieri in prima linea.

