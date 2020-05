Poste, uffici chiusi. Il sindaco alza la voce: "Ci sono tanti disagi"

CREMA (25 maggio 2020) - «Spettabili Poste, quando riaprirete gli uffici dei Sabbioni e di Santa Maria?», firmato il sindaco Stefania Bonaldi. La situazione di disagio per i cremaschi è ormai quasi insostenibile: da due mesi è ko l’ufficio del quartiere più popoloso della città, quello di Ombriano-Sabbioni (10 mila residenti complessivi): si trova in via Cabrini, all’interno del complesso residenziale dell’Housing sociale. Ad esso si aggiunge lo sportello di Santa Maria, a fianco della basilica. Nei giorni scorsi, il primo cittadino ha preso carta e penna e scritto ai vertici provinciale e regionali delle Poste. Per ora, però, non c’è ancora una risposta ufficiale: «Di conseguenza – chiariscono in Comune – non abbiamo informazioni su eventuali date in cui i quartieri a nord ovest della città potranno tornare a usufruire del servizio». La lettera del sindaco non è stata resa nota, ma da quanto è trapelato i toni non sono certo stati accomodanti. Inaccettabile che una città di 35 mila abitanti debba andare avanti con soli due uffici aperti: oltre alle centrali di piazza Madeo, quello di San Bernardino. Già quattro sedi non sono molte, con due diventano inevitabili i disagi per l’utenza, costretta a spostamenti, perdite di tempo, code e altre lungaggini.

