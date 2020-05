Parco del Serio, stop ai bagni nel laghetto dei Riflessi

RICENGO (25 maggio 2020) - Nonostante tutte le raccomandazioni che periodicamente il consiglio del Parco del Serio ricorda ai propri fruitori, non appena è iniziata la bella stagione è subito venuto a mancare il rispetto delle regole. Questo è accaduto in molte zone dell’area protetta, ma in particolare nei pressi del laghetto dei Riflessi. Le violazioni riguardano norme che comprendono il divieto di balneazione, stabilito dal regolamento di fruizione del Parco, il divieto di transito ai mezzi motorizzati, che possono essere parcheggiati nella località Castello e non possono giungere fino alle sponde del laghetto, e infine il divieto di abbandono dei rifiuti. Inoltre, talvolta manca pure il rispetto delle strutture presenti, come l’area di sosta e la relativa segnaletica, che sono spesso oggetto di danneggiamenti.

