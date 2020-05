Covid, Trescore Cremasco: via libera al ritorno di Sofia Ogliari

TRESCORE CREMASCO (23 maggio 2020) - Sofia Ogliari rientrerà a Trescore venerdì prossimo. Dopo un mese di attesa, a causa dell'emergenza Coronavirus, la 26enne cremasca, potrà lasciare il Botswana, grazie all'interessamento del consolato italiano a Gaborone e delle ambasciate di Lusaka e Pretoria e i contatti con la Farnesina. Sarà trasferita in Sud Africa nei prossimi giorni e, da Johannesburg, prenderà il volo per l'Italia giovedì. Sarà in territorio cremasco nella giornata di venerdì.

