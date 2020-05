Bomba da fucile rinvenuta lungo il Serio

CREMA (22 maggio 2020) - Quella che ha tutta l'aria di essere una bomba da fucile, un ordigno utilizzato fino a pochi anni fa anche dall'esercito, è stata ritrovata ieri sera lungo la sponde del Serio da un pescatore. La zona è stata presidiata per l'intera notte dai carabinieri, che ora sono in attesa degli artificieri per verificarne la pericolosità effettiva. Il rinvenimento è avvenuto nelle vicinanze di via dei Carmelitani.

