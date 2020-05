Crema, aiuto psicologico ai dipendenti del Comune

CREMA (22 maggio 2020) - Sindrome da stress post traumatico. Potrebbero soffrirne i dipendenti del Comune: decine di loro (in totale sono 180), durante la fase acuta della pandemia erano rimasti a casa, in isolamento volontario, per essere venuti a contatto con colleghi contagiati dal Covid 19, oppure in quarantena in quanto colpiti dal virus. Tra il personale ci sono stati anche casi di ricoveri ospedalieri e alcuni dipendenti hanno avuto lutti familiari dovuti proprio al Coronavirus.

La ripresa, il ritorno al lavoro e al contatto con il pubblico, non sono affatto semplici per molti di loro. Si possono creare situazioni di tensione, dovute a paure di un nuovo contagio o comunque all’insicurezza che si è venuta a creare per essersi trovati a fare i conti con una situazione del tutto inedita. Per queste ragioni, l’amministrazione comunale ha deciso di garantire un supporto psicologico a chi ne avesse bisogno. Scelta ovviamente facoltativa.

