Coronavirus, blog e web radio: al Pacioli nuovi spazi per restare insieme

CREMA (21 maggio 2020) - Prima un blog, poi una radio. Nel periodo delle scuole chiuse e della didattica a distanza, l’istituto superiore Pacioli ha dato sfogo alla creatività di studenti e docenti, studiando un modo diverso di apprendere e di stare insieme. In queste ultime settimane, sono stati ideati e realizzati due progetti: il blog #iorestoacasa (https://blogpacioli.wixsite.com/website) e la radio della scuola VoiceSiw (https://voicesiw.radiostream321.com/). Entrambi i lavori hanno visto la partecipazione attiva degli alunni. «Attraverso il blog - spiega l’insegnante Chiara Beccari, promotrice delle due iniziative - i ragazzi si sono trovati a scrivere per condividere, diventando testimoni accurati e impietosi di un tempo strano, quasi sospeso, cantori di una quotidianità ingombrante e aliena, voci narranti semiserie di un destino virale, laddove il contagio sta solo nella voglia di creare e di imparare nonostante tutto». I sopravvissuti della scuola al tempo del coronavirus si sono anche inventati una Web radio, realizzata dagli studenti della classe 1A Sistemi informativi per il web. Ogni martedì e ogni giovedì dalle 10,10, la classe del Pacioli invita ad ascoltare alcune trasmissioni radio realizzate dai ragazzi stessi. Il link per sentire i contenuti è Voicesiw radio. Dopo aver aperto la pagina web, basta cliccare sul pulsante play.

