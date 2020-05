Sabrina Gerace al concorso di Miss mondo Lombardia

CAPRALBA (19 maggio 2020) - Si ispira a Sabrina Ferilli, vorrebbe insegnare francese o spagnolo alle medie, "ma ovviamente mi piacerebbe anche intraprendere una carriera da modella", e spera di andare avanti nelle selezioni via web di Miss mondo. Sabrina Gerace, 21enne studentessa di lingue alla Statale a Milano, è tra le ragazze in gara alla selezione di Miss mondo 2020, per quanto riguarda la regione Lombardia. Ovviamente tutto si svolge via web, con le giovani candidate che sfilano in casa, come ha fatto Sabrina. Per votarla basta collegarsi alla pagina Facebook di Miss mondo Lombardia e mettere un like alla sua foto. Sabrina è stata selezionata tra le prime 12 ragazze. Domani ci sarà un altra selezione via web. Lei ha sfilato in abito casual, tacco 12, gonna di pelle e camicia a quadri, poi indossando un bellissimo abito da sera rosso. Conterà molto il parere dei giudici, ma una delle ragazze che andranno avanti, per poi prendere parte alle finali nazionali del concorso, sarà scelta proprio dal voto popolare via web.

