La brigata cubana se ne va, il saluto e il grazie di Crema

CREMA (18 maggio 2020) - Si terrà sabato il saluto ufficiale alla Brigata cubana Henry Reeve, che farà rientro nel paese caraibico nel corso della prossima settimana: lunedì 25 inizierà infatti lo smantellamento dell’ospedale da campo dove medici e infermieri hanno lavorato in questi due mesi. Per garantire il distanziamento la cerimonia organizzata dal Comune si terrà in piazza Duomo. Invitati anche i sindaci del Cremasco. Ancora da stabilire l’orario dell’iniziativa. Gli accordi con i cubani sono stati presi nei giorni scorsi dal sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, con gli assessori Emanuela Nichetti e Cinzia Fontana. Confermata per mercoledì la visita in città dell’ambasciatore cubano, proprio per programmare il ritorno a casa della Brigata.

Per ricambiare i due mesi di impegno nella lotta al Covid 19, in città ha preso il via una raccolta fondi. L’iniziativa «Amigos per toda la vita» porta la firma di Crema volley e Virtus Crema con partner operativo dello Sport team Crema, grazie alla vendita di T-Shirt finalizzate a una raccolta fondi destinati all'ospedale pediatrico Juan Manuel Marquez, nella provincia dell’Avana. La maglietta può essere prenotata scrivendo all’indirizzo di posta elettronica alessandro@sportteamcrema.com indicando taglia e colore scelti, al costo di 10 euro. Inoltre il Comune promuove una nuova e più ampia campagna, finalizzata ad alimentare questa raccolta fondi. Al di là della maglietta, è infatti anche possibile effettuare donazioni all’IBAN comunale IT 74 Q 050 34 56841 000 0 00 638937, intestato al Comune al banco Bpm, con causale solidarietà Cuba. Anche in questo caso i fondi verranno trasferiti all’ospedale pediatrico.





