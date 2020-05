Sosta gratis, «Per noi commercianti è un danno: va tolta»

CREMA (18 maggio 2020) - La sosta gratuita in centro torna ad essere indigesta ad alcuni commercianti del centro storico e torna d’attualità ad un anno esatto dal sondaggio promosso al riguardo dall’Asvicom e a due dalla proposta avanzata ufficialmente dal consigliere comunale Simone Beretta. Torna a far discutere complice la decisione del Comune di non far pagare la sosta nel periodo di emergenza Coronavirus e di prorogare la delibera fino a sabato 30. Lo scopo dell’amministrazione era ed è quello di agevolare i cittadini e non ultimo il comparto produttivo. Da un gruppo di commercianti del centro storico viene però letta in un altro modo: «Si è visto in questi giorni — spiegano — come non ci sia alcun ricambio. Un’auto viene piazzata lì e ci resta tutto il giorno: uno arriva, fa un giro, non trova parcheggio e se ne va. E noi ora riapriamo».

Commercianti che si spingono più in là, e rispolverano la proposta fatta a suo tempo dal consigliere Beretta: renderla a pagamento anche la domenica, se non altro nelle piazze più vicine all’asse commerciale per eccellenza.

Proposta che, va detto, era stata bocciata dal 75% di quanti avevano partecipato al sondaggio promosso dall’associazione di categoria Asvicom. Interpellato ieri, Simone Beretta rimane convinto che una diversa gestione della sosta a pagamento potrebbe essere d’aiuto al commercio, «soprattutto in questo particolare momento».

