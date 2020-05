Il Comune aliena tre aree e intasca un milione di euro

RIVOLTA D'ADDA (18 maggio 2020) - Arriva dalla vendita di tre aree edificabili nella zona produttiva di via Ariosto e limitrofe il milione e passa di euro che per gran parte (circa 900.000 euro) servirà al Comune di Rivolta per finanziare la quota a suo carico della spesa complessiva da 4.288.000 euro preventivata per la costruzione della nuova scuola materna.

Entro qualche settimana è previsto il rogito, dopodiché i tre terreni passeranno di mano alla società Felmar dando il via ad un’operazione che consentirà alla Felmar di affittare queste aree alla Faster, l’azienda leader mondiale del settore degli innesti rapidi, con sede proprio in via Ariosto, permettendole di ampliarsi. La Faster, che ha bisogno di espandere i propri metri quadri, ha valutato attentamente nei mesi scorsi le varie opzioni, che prevedevano anche il trasferimento del suo stabilimento in un altro comune (Caravaggio, ad esempio era pronto ad accoglierla) ma alla fine ha deciso di rimanere a Rivolta e presto avrà gli spazi fisici per concretizzare i suoi progetti con soddisfazione da parte di tutti.

