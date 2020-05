San Carlo insorge: «Nuove case e market, soffocati dal cemento»

CREMA (17 maggio 2020) - Trenta nuovi appartamenti nel quartiere San Carlo. E poco più in là, due nuovi supermercati. Metri cubi di cemento in arrivo in quantità industriale, che trasformeranno la zona a ridosso del rondò del cimitero. Troppi per Gianemilio Ardigò, rappresentante del Verdi europei, non nuovo a battaglie ambientali e che tra l’altro abita proprio in quel quartiere, che critica l’amministrazione comunale per le concessioni rilasciate. «Altro suolo pubblico che viene cementificato, altre aree verdi che se ne vanno. Se l’amministrazione permette interventi del genere, allora significa che nemmeno la tragica esperienza di questo virus è servita a qualcosa. La logica è sempre quella: cemento e profitto».





