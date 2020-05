Coronavirus, boom di richieste. Test «privati» anticipati

MONTE CREMASCO (16 maggio 2020) - Sono oltre 350 i muccesi che hanno già prenotato il test sierologico. Per far fronte al gran numero di richieste la cooperativa l’Abbraccio di Crema, i cui tecnici si occuperano degli esami, ha deciso di anticipare la data di inizio dei test. Invece di lunedì 25, cominceranno mercoledì o giovedì, come conferma il sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini. «Partiranno prima del previsto per far fronte al grande interesse della cittadinanza». Monte è stato il primo paese del terrritorio cremasco ha dare questa opportunità ai propri residenti. Chi ha prenotato, in modo assolutamente volontario, potrà dunque effettuare un test rapido per capire se in questi mesi è venuto o meno a contatto con il Coronavirus e accertare di conseguenza la presenza di anticorpi. Costo dell’esame 30 euro. Restano ancora aperte le prenotazioni chiamando i numeri 391-1362946 e 0373-554073 negli orari dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 16 (via ai test lunedì 25 in Comune). I test vengono effettuati utilizzando un kit certificato dal ministero della Salute e fabbricato in Italia.

