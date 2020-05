Ospedale, Pediatria tutta nuova

CREMA (15 maggio 2020) - Si tratta di una delle ultime aree dell’ospedale Maggiore che non erano ancora state toccate dal profondo intervento di ristrutturazione dell’edificio, cominciato ormai un decennio fa dal compianto direttore generale Luigi Ablondi. Con i primi di giugno prenderanno il via i lavori di riqualificazione della pediatria, situata al primo piano della palazzina centrale. Un investimento da 1,1 milioni di euro, programmato da lungo tempo dalla direzione generale dell’Azienda socio sanitaria territoriale. Rientrata l’emergenza Covid 19, è stato infatti possibile firmare il contratto e dare così il via alla prima fase del cantiere, che richiederà nove mesi di lavori. Non verrà ovviamente chiuso il reparto, che sarà semplicemente trasferito nel monoblocco.

