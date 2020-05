Spino, alla messa su prenotazione

SPINO D'ADDA (13 maggio 2020) - Da lunedì gli spinesi potranno tornare a messa, ma solo dopo aver prenotato il proprio posto nella parrocchiale di San Giacomo. La capienza della chiesa verrà infatti limitata a 50 fedeli, in ottemperanza alle misure concordate da Cei e Governo. Si possono compilare i fogli disponibili in parrocchiale, indicando il numero dei posti prenotati, la famiglia o il nome, oppure chiamare il 324-8713149 (anche Sms o WhatsApp). Don Alberto Fugazza ha anche predisposto un vademecum. Le funzioni saranno in lunedì e venerdì alle 9 e alle 18, il martedì e giovedì alle 9 e alle 21, il mercoledì alle 7 e alle 9. Il sabato alle 18 e alle 20,30, la domenica alle 8, alle 10, alle 11,15 e alle 18.

Si dovrà sempre indossare la mascherina, avendo cura che copra naso e bocca, e aggiungere i guanti. Andrà mantenuta la distanza di un metro e mezzo dagli altri fedeli. All’ingresso distributore di gel disinfettante per le mani. Non ci saranno i libretti dei canti. Per la distribuzione dell’eucaristia, passeranno i sacerdoti e la particola si riceverà solo sulla mano. Le offerte saranno raccolte all’uscita dalla messa.

